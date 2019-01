Genova. La situazione meteo, secondo Limet Centro Meteo Ligure prevede l’arrivo di una serie di impulsi di matrice artico-marittima che interesserà il nord-Italia nel corso dei prossimi giorni. Il primo approderà sulla nostra regione tra la giornata di domani e lunedì, recando un guasto delle condizioni meteorologiche soprattutto sul settore orientale, con piogge lungo le coste e qualche nevicata sui rilievi.

Previsioni valide per: domenica 27 gennaio 2019

Avvisi: Venti tesi/forti da nord sul centro-ponente dal pomeriggio. forti da sud-ovest sul medio-basso ligure e sullo spezzino. Mari molto mossi, fino ad agitati a levante, con picco d’onda di 4/5 metri in mattinata a largo della riviera di levante.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi diffuse, più compatte sul centro-levante regionale, ove saranno possibili piovaschi sparsi tra genovese e spezzino. Quota neve attorno a 1200/1300 metri. Nel pomeriggio e soprattutto in serata fenomeni concentrati prevalentemente sul levante regionale, quota neve in calo fin sotto i 1000 metri nella notte successiva. Tempo asciutto altrove.

Venti: Moderati da nord al mattino sul centro-ponente, in deciso rinforzo nel pomeriggio. Tesi/forti da sud-ovest sullo spezzino e in mare aperto. Mari: Tra mossi e molto mossi, fino ad agitati sul levante e a largo, con picco d’onda di 4/5 metri atteso in tarda mattinata. Moto ondoso in graduale abbattimento in serata. Temperature: in aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi.

Previsioni valide per: lunedì 28 gennaio 2019

Avvisi: Venti tesi/forti settentrionali sul settore centrale.

Cielo e Fenomeni: Residui fenomeni al mattino sull’estremo levante regionale, nevosi oltre gli 800 metri. Tempo asciutto altrove e schiarite via via più ampie da ponente, in estensione al resto della regione in giornata.

Venti: Tesi/forti settentrionali sul settore centrale, deboli/moderati altrove. Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, mossi a largo. Temperature: In calo nei valori minimi, stazionari in quelli massimi.

Tendenza per: martedì 29 gennaio 2019

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e per lo più soleggiata. Nubi in aumento in serata da ponente. Venti deboli/moderati da nord al mattino, ruoteranno da sud/sud-est nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi. Temperature pressochè stazionarie.