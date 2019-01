Genova. “L’obiettivo dell’aprile 2020 perché l’infrastruttura sia percorribile è reale, stiamo già per iniziare a costruire delle parti della struttura”. A dirlo l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono.

“Non è che si deve demolire tutto per poter cominciare. Ci sono dei tratti che si demoliscono abbastanza in fretta e quindi c’è la possibilità da parte nostra di partire con la costruzione”.

Foto 2 di 2



“Nei nostri stabilimenti stiamo per iniziare a costruire alcune strutture del ponte di Genova e tutta la sua ossatura”, ha aggiunto spiegando che: “Noi non c’entriamo con la demolizione se non nei termini di coordinamento con i lavori di costruzione”.