Nuovo ponte di Genova, Bono (Fincantieri) spavaldo: “Non ci saranno penali perché non ci saranno ritardi”

Genova. “Non ci saranno penali per i ritardi perché non ci saranno ritardi”. Così, durante la cerimonia per la firma del contratto unico di affidamento dei lavori, l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono ha ‘rubato’ il microfono al sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci al quale era stata rivolta una domanda sulle eventuali penali previste in caso di ritardo nei lavori.

Fincantieri è nel consorzio che si occuperà della ricostruzione del viadotto Polcevera. La questione delle penali sarebbe stata alla base della rinuncia a portare avanti i cantieri da parte dell’azienda Vernazza, una delle società che componevano l’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata la demolizione.

“Le penali ci sono eccome perché ci sono in tutti i contratti – ha ribattuto Bucci – ma spero che non debbano essere applicate, se ci fosse un ritardo di tre mesi avremo dei milioni indietro ma i genovesi vogliono il ponte, cosa se ne fanno delle penali”.