Non solo cinghiali, nel torrente Bisagno scatta lo show dei caprioli

Genova. Magari sono considerati più “carini”, ma il fatto che si spingano così tanto, e in massa, vicino ai centri abitati dovrebbe essere altrettanto preoccupante. Nel torrente Bisagno, tra Struppa e San Gottardo, è comparso (anzi, ricomparso) un branco di caprioli.

Gli animali, da alcuni erroneamente scambiati per cerbiatti o daini, sono stati avvistati dai cittadini mentre erano verosimilmente alla ricerca di cibo.

La presenza di questo tipo di animale selvatico in zona non è una novità in sé, più volte le guardie zoofile sono intervenute per esemplari incastrati o feriti, ma si era trattato per lo più di singole bestie.

Adesso famiglie intere si dividono la piazza con i cinghiali. (La foto è di Nella Piccione).