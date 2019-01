Genova. “Arrestato in #Bolivia #CesareBattisti. Una buona notizia! Ora il Governo avvii subito le procedure di estradizione. Non è vendetta, è giustizia che tante persone attendono ormai da troppi, troppi anni”, così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook, stamani, commenta l’arresto dell’ex terrorista avvenuto ieri.

Questa è una delle prime reazioni della politica della nostra regione e arriva a poche ore dalla diffusione della notizia. La “caccia all’uomo” durava da 38 anni.

Foto 2 di 2



Un aereo con a bordo uomini dell’Aise, il servizio segreto estero italiano, e della Polizia di Stato, è già in volo per la Bolivia. L’arrivo è previsto per oggi pomeriggio. Battisti è stato fermato a Santa Cruz de la Sierra. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata poi confermata da Filipe Martins, consigliere speciale del neoeletto presidente della repubblica Jair Bolsonaro.

Cesare Battisti è stato un membro dei Proletari Armati per il Comunismo, una delle organizzazioni terroristiche nate negli “anni di piombo” in Italia. È stato condannato per l’omicidio di quattro persone. Negli anni della sua latitanza, è stato in Francia (qui ha trovato asilo per via di una legge sulla concessione di aiuto ai terroristi pentiti), Messico e Brasile.

Battisti, che in Italia dovrà scontare l’ergastolo, si è sempre dichiarato innocente e a suo favore si sono schierati diversi intellettuali di calibro enorme, da Bernard Henry Lévy a Gabriel Garcia Marquez. La scrittrice noir Fred Vargas lo ha persino aiutato economicamente nelle sue fughe.