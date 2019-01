Nolittering la campagna social contro degrado e sporcizia

Il littering è un crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia.

Qual è la novità? In italiano si potrebbe dire degrado oppure scarsa cura della cosa pubblica o sfregio nei confronti del lavoro degli operatori Amiu?

Sicuramente c’è sempre di più la consapevolezza della necessità al contrasto verso questi comportamenti. Tanto che per il secondo anno FISE Assoambiente organizza una campagna contro il littering #nolittering per trasformare tutti, operatori e cittadini, in ambasciatori di una nuova cultura della sostenibilità ambientale.

Guardate come partecipare sul sito http://www.assoambiente.org/index.php/assoambiente/education/nolittering#

C’è poi un video indirizzato alle scuole superiori che parla proprio di questo: “Immondezza” di Roberto Cavallo. Guarda la pagina Facebook del film e capirai molto di più https://www.facebook.com/immondezzailfilm/.