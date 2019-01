Neve nell’entroterra, servizio Atp sospeso per alcune località della Fontanabuona e nelle altre valli

Genova. Se a Genova la neve non si è fatta vedere, se non sotto forma di qualche sparuto fiocco sulle alture, qualche problema invece sulle strade provinciali. E quindi, se Amt ha tenuto un mezzo su tre in rimessa con le catene, Atp si è trovata a dover limitare e tagliare alcune linee. Per il resto, catene, mezzi a passo corto e servizio in azione.

Ecco il punto delle linee, zona per zona:

GRUPPO M

– S.Alberto – Traso

Impraticabilità della strada. La località di Traso Alto non è al momento servita.

– Genova Prato – Marsiglia – Cisiano Impraticabilità della strada. Le corse da Prato per Marsiglia sono al momento limitate a Calvari Bivio. Le corse da Prato per Cisiano sono al momento limitate a Terrusso.

TIGULLIO OCCIDENTALE

– LINEA 92 RAPALLO – MONTALLEGRO

Impraticabilità della strada. Le corse da Rapallo per Montallegro sono al momento limitate a Bivio Crocetta.

GRUPPO S/T

– Gattorna – Colle Caprile

Impraticabilità della strada. Le corse da Gattorna per Tribogna – Colle Caprile via Cassanesi sono al momento soppresse.

TIGULLIO CENTRALE

– LINEE 17 – 19 GATTORNA –ROCCATAGLIATA/S-MARCO D’URRI

– LINEE 151 – 153 Calvari e frazioni

– LINEA 16 Cicagna – Isolona -Orero

– LINEA 161 Cicagna – Canevale –Coreglia

– LINEA 180 Lorsica – Verzi – Trino – Cassottana

– LINEA 182 Ccagna – Quartaie – Serra

– LINEA 183 Cicagna – Quartaie -Cornia

Impraticabilità della strada. Servizio momentaneamente sospeso (servizio scolastico compreso).

– LINEE 111 – 112 – 113 frazioni di Rezzoaglio

Impraticabilità della strada. Servizio momentaneamente sospeso