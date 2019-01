Neve, giovedì 24 scuole regolarmente aperte. Servizio spargisale rafforzato

Genova. Non ci sarà nessuna sospensione delle lezioni per l’allerta meteo gialla per neve per la giornata di giovedì 24 gennaio.

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado, quindi, resteranno aperti regolarmente. A comunicarlo l’amministrazione civica dopo l’intensa giornata di oggi, caratterizzata da una viabilità critica.

L’allerta gialla, infatti, non prevede la chiusura automatica, ma lascia la possibilità ai sindaci di scegliere il da farsi. Comune di Genova assicura che durante la notte verrà rafforzato il servizio di pulizia delle strade e di spargisale per evitare il temuto ghiaccio.

Si ricorda inoltre che per la giornata di domani è previsto vento molto forte, per cui la strada sopraelevata Aldo Moro sarà interdetta a moto, telonati e furgonati. Saranno chiusi parchi pubblici e cimiteri comunali.