Neve e maltempo, scuole a rischio chiusura per domani. Viabilità e vento le maggiori incognite

Genova. La neve è arrivata, ed è arrivata bene. Forse una situazione sottovalutata (non per noi di Genova24, che ne avevamo anticipato la consistenza sabato scorso) ma sta di fatto che ora si stanno facendo i conti con i disagi legati ad una viabilità che sta reggendo a fatica.

E nelle ipotesi entra anche la chiusura delle scuole per la giornata di domani: in questi minuti, ci fanno sapere dagli uffici comunali, si sta discutendo proprio di questo, cercando di capire il procedere dei fenomeni che potrebbero attenuarsi in serata.

Ma il problema rimane il freddo e la condizione delle strade, che domani potrebbe causare non pochi problemi, anche in previsione di una giornata ventosa. E intanto anche la ‘brezza’ del mugugno si è alzata, al centro delle critiche la mancanza di salatura preventiva e le modalità di installazione delle catene per i mezzi Amt. Che diventi bufera?