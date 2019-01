Nave Sea Watch III, il cardinale Bagnasco: “Dobbiamo fare di tutto per rispondere a questa situazione”

Genova. Le persone a bordo della Sea Watch “sono nel loro bisogno estremo, davanti alla nostra attenzione e dobbiamo fare di tutto per rispondere a questa situazione”. Così l’arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco, presidente dei vescovi europei, ha commentato la situazione dell’imbarcazione dell’ong al largo di Siracusa con a bordo immigrati e personale in condizione sempre più precario.

“Non entro nel merito del caso – ha detto -, perché so che è una situazione che ha legislazioni di diritto nazionale e internazionale da applicare, ma certamente l’aspetto umanitario non ci può lasciare indifferenti. Ci sono persone che sono lì e hanno bisogno di molto, e questo è il punto fondamentale. Tutto il resto sono questioni giuridiche che mi auguro siano risolte al più presto, in un clima europeo che deve fare un passo avanti molto serio”.

La posizione della Chiesa italiana, se non ufficialmente, è ufficiosamente attenta sul caso. Sabato scorso a Genova gli scout cattolici dell’Agesci hanno partecipato in massa alla manifestazione pro-accoglienza.