Mutui, cresce la richiesta in Liguria in controtendenza rispetto al Paese

Genova. Dallo studio di CRIF emerge come nel 2018 il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe abbia fatto registrare un aumento del +1,4% rispetto all’anno 2017, in controtendenza rispetto alla flessione del -0,6% rilevata a livello nazionale. A livello provinciale, si registra una crescita a Imperia (+5,9%), Genova (+2,8%) eLa Spezia (+0,2%) mentre Savona si caratterizza per l’unica contrazione in Regione (-5,2%).

Relativamente agli importi medi richiesti, invece, si registra un aumento complessivo rispetto alla precedente rilevazione, con la provincia di Savona che guida la classifica regionale con 135.479 Euro mediamente richiesti, seguita da Imperia (128.796 Euro) e La Spezia (116.520 Euro). Il valore medio più contenuto, al contrario, è quello richiesto nella provincia di Genova, con116.062 Euro.

Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), la Liguria si è distinta per un aumento pari a +2,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Scendendo maggiormente nel dettaglio, Imperia conquista la vetta della classifica regionale con una crescita del +7,9%, seguita da Savona (+7,3%) e La Spezia (+2,6%). Genova, invece, fa segnare l’aumento più contenuto in Regione, con +0,6%. In termini di importo, per i prestiti finalizzatirichiesti in regione la media è stata pari a 6.517 Euro, perfettamente in linea con il dato nazionale, in crescita rispetto al 2017 in tutte le province.

Anche per le richieste di prestiti personali la Liguria ha visto un aumento apprezzabile nel corso del 2018, con un+9,9% rispetto all’anno precedente, leggermente al di sopra della performance rilevata a livello nazionale (+9,1%). In Regione spiccano Imperia, con la crescita più robusta (+16,4%) e Savona (+11,2%). Anche la provincia di Genova si caratterizza per una variazione più che positiva, con un +8,8% rispetto alla precedente rilevazione. In coda alla classifica regionale si colloca La Spezia, con un incremento più moderato, pari a +6,8%. Infine, per quanto riguarda l’importo medio dei prestiti personali richiesti, la Liguria registra un valore pari a 12.234 Euro, lievemente al di sotto della media nazionale.