Musica in reparto, il soprano Irene Cerboncini canta in Oncologia al San Martino

Genova. Venerdì 25 gennaio alle 16e30 la soprano genovese Irene Cerboncini canterà nel reparto di Oncologia del policlinico San Martino. Si esibirà in arie dal repertorio verdiano, belcantista e pucciniano, accompagnata al pianoforte dal Maestro Massimo De Stefano. L’evento è organizzato dall’associazione Donatori di musica.

Si tratta di una rete di musicisti, medici, infermieri e volontari che dal 2009 organizza stagioni di concerti nei reparti di emato-oncologia degli ospedali italiani. E’ nata da un’idea di Maurizio Cantore, ora primario dell’Oncologia dell’Ospedale di Mantova, che in precedenza dirigeva l’Oncologia di Carrara. Proprio a Carrara ha avuto inizio l’avventura dei Donatori di Musica, da principio con concerti che si svolgevano solo nel reparto di oncologia di quell’ospedale, e in seguito estendendosi a macchia d’olio ad altre realtà ospedaliere con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di musicisti.

Attualmente sono 17 i reparti di oncologia coinvolti nell’Associazione, a cui si sono recentemente aggiunti un reparto di chirurgia, uno di radioterapia, due hospice ed un centro di salute mentale. Sono ben 165 i musicisti che aderiscono ufficialmente alla rete, tutti concertisti di fama, che donano il loro concerto per creare un’occasione di condivisione di emozioni tra pazienti e operatori sanitari.

Un dialogo “orizzontale” in un contesto vitale che valorizza la dignità del malato, in cui al potere “lenitivo” della musica, si aggiunge il contributo di un’atmosfera particolare che si crea prima, durante e dopo il concerto. La condivisione di questi incontri è un’esperienza intensa che fa bene a tutti, ai pazienti e ai loro parenti, ai musicisti, al personale e ai volontari coinvolti.

A sostenere l’associazione per la copertura delle spese legate agli eventi sono i sostenitori. Dopo ogni concerto viene anche preparato un rinfresco che costituisce un altro momento importante in cui i pazienti hanno modo di conoscere da vicino gli artisti.

Irene Cerboncini, è stata protagonista in diverse produzioni del Teatro alla Scala, tra cui Turandot (2004), Fedora (2004) e La Fanciulla del West ( 2016) e naturalmente al Carlo Felice di Genova di cui ricordiamo Turandot con la regia di Giulian Montaldo (2003), La Fanciulla del West (2005), Fedora( 2015), Forza del destino ( 2016), Manon Lescaut (2017). Numerose le sue partecipazioni nei maggiori teatri del mondo da Tokyo a Toulouse, ed ancora a Marsiglia fino ad Helsinki. Nel 2014 è a New York per alcuni Recitals ed il 31 ottobre 2015 ha tenuto un Concerto per Papa Francesco, presso la Sala Nervi del Vaticano.