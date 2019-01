Municipio 7, una giornata dedicata a curriculum e contratti di lavoro per i giovani del ponente

Genova. Una giornata dedicata Cv-check a favore dei giovani in cerca di lavoro che vivono nel ponente genovese. La organizzerà il Municipio ponente se il 31 gennaio verrà approvata la mozione proposta dal giovane consigliere di A sinistra Filippo Bruzzone che spiega così il senso dell’iniziativa: “Si tratta di un’attività che mediamente svolgono i centri per l’impiego ma a ponente i centri per l’impiego non li abbiamo più, quindi i ragazzi devono arrivare a Villa Bombrini anche per una consulenza”.

L’idea è di suddividere la giornata in tre momenti: “Come realizzare un curriculum, come affrontare un colloquio di lavoro e infine un po’ di basi sui tipi di contratti di lavoro che potrebbero essere proposti ai giovani”.

Infine una proposta: “Chiederemo a chi vuole partecipare all’iniziativa di arrivare già con il proprio curriculum in mano, in mono da fare un vero e proprio check e individuare le parti da migliorare”. Per il progetto sono già pronti alcuni giovani con competenze specifiche (psicologi e consulenti del lavoro) che in modo volontario gestiranno la giornata.

(Credits foto)