Multedo, torna a “splendere” l’insegna dei Vigili del Fuoco dopo mesi di buio

Genova. Dopo mesi di “buio”, torna a splendere la luce presso la caserma distaccata dei Vigili del Fuoco di Multedo.

Da diverso tempo, infatti, la scritta appariva buia, all’apparenza spenta. Non un bel “vedere” per gli abitanti di una quartiere troppo spesso ai margini delle attenzioni della politica se non in campagna elettorale o in caso di “servitù”.

Da ieri sera, invece, una piccola luce torna a splendere, grazie alla volontà degli stessi Vigili del Fuoco di tornare ad essere “illuminanti”. E in questi tempi bui è buona cosa.