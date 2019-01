MiMe SportFriendly: barelle, monitor e carrelli per l’emergenza per l’ospedale di Voltri

Genova. Un altro importante risultato quello ottenuto dall’associazione Mime Sport Friendly, nota nel ponente genovese per il partecipassimo torneo di beach volley ma anche per le attività di beneficienza collegate al torneo ma non solo. I ‘risultati’ dell’ultimo torneo sono stati postati sulla pagina dell’associazione: barelle a 4 sezioni con trandelenburg, monitor defibrillatore,

Carrelli terapia, prelievi e medicazioni, carrelli emergenza, monitor multiparametrici per chirurgia e ortopedia. Tutti donati all’ospedale Evangelico di Voltri che ha fatto visitare il nuovo pronto soccorso a una rappresentanza del Mime.

“Avete presente la felpa che indossate?? – scrivono fieri i ragazzi del Mime – La maglietta, le ciabatte, le birre bevute, i biglietti della lotteria, il panino, l’oblazione? Ecco il frutto del torneo 2018!”