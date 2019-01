Migrazione, mare e umanità. L’incontro con l’equipaggio di Mediterranea e Sea Watch

Genova. Sono migliaia le persone che in questi ultimi anni hanno perso la vita nel mare che divide due mondi, nella speranza di trovare nuove opportunità per vivere una vita degna.

In questi giorni forte è la polemica politica nazionale sull’argomento, cavalcato su più fronti per le diverse convenienze di propaganda. E per questo motivo difficilmente si riesce ad avere chiaro l’oggetto del discorso.

Anche per questo motivo lo spazio Aut Aut ha organizzato un incontro con alcuni componenti degli equipaggi dei Mediterranea, la piattaforma di realtà della società civile attiva nel mediterraneo centrale che vuole garantire il principio etico e giuridico fondamentale di salvare le persone in mare e garantire loro un porto sicuro di approdo dove siano rispettati i diritti umani e la dignità delle persone.

L’incontro è previsto mercoledì 23 gennaio dalle ore 19:00 alle 23:30 presso lo spazio di via delle Fontane: saranno presenti Daniele e Giulia, membri dell’equipaggio nelle prime tre spedizioni della nave Jonio, e Alice, appena rientrata dalla spedizione con Sea Watch.