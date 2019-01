Mezzo pesante in panne in A10, code da Arenzano verso Genova

Arenzano. Un mezzo pesante in panne sulla A10, sta creando qualche problema al traffico verso Genova. Autostrade per l’Italia segnala coda sulla Savona-Genova dal km 12.6 in direzione del capoluogo ligure. Si tratta di un tank container, adibito al traporto di liquidi o gas.



Al momento si tratta di circa 2 km di forti rallentamenti.



Sul posto è intervenuta la Polstrada.