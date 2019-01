Metti e Bonello conquistano il Trofeo Gollo

Nella giornata di sabato 29 dicembre sono andate in scena a Valletta Puggia le finali maschile e femminile della XII edizione del Trofeo Gollo, open di tennis organizzato dal CUS Genova in memoria dello storico dirigente della sezione tennis.

Le due finali, disputata in contemporanea, hanno visto trionfare Tommaso Metti e Rebecca Bonello. Per quanto riguarda la finale maschile, l’ex Cussino 2.4 ora al TC Santa Margherita ha superato i finale per 6-2 6-2 il sanremese Jacopo Accattino, 2.5 del TC Genova. Dall’altra parte, come detto, ad aggiudicarsi la vittoria è stata Rebecca Bonello, 2.6 del TC Finale premiata qualche giorno fa in Comune per il terzo posto ai Campionati Nazionali U16 a squadre. Vittoria per 6-4 6-2 contro l’amica Ilaria Cretti, 2.6 sempre del TC Finale.

Le due finali sono state seguite, come di consueto, dal discorso dello staff del CUS Genova Tennis che ha seguito il torneo, da quello del presidente Maurizio Cechini e da quello di Elena Gollo, Consigliera del CUS Genova.