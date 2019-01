Genova. Sveglia ancora con vento settentrionale in Liguria, soprattutto sul settore centro-occidentale costiero, mentre la direzione sarà Nord-Est altrove. Nell’entroterra attenzione al ghiaccio dopo la nottata.

Il cielo, secondo le previsioni del Limet, il Centro Meteo Ligure, sarà sereno su tutta la regione, con probabili nubi basse al mattino su crinali e versanti padani, in attenuazione con il passare delle ore.

In ogni caso tra pomeriggio e sera si verificherà una generale attenuazione del vento su tutta la regione.

Il mare sarà stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature minime in lieve calo, sulla costa tra +2 e +6°C, nell’interno tra -6° e -1° C, le massime stazionarie sulla costa tra +5 e +12°C, nell’interno tra +2 e +6° C.