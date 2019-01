Genova. Rapido avvicendamento di correnti più fredde e umide continentali con flussi più miti e umidi; cambio della circolazione più incisivo a cavallo di giovedì. Ecco le previsioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 15 gennaio, tempo stabile, inizialmente asciutto e ventoso da nord; nel corso della giornata velature di passaggio lungo il settore centrale a cui si potrà sovrapporre qualche addensamento costiero. Venti moderati o tesi settentrionali durante la notte, rinforzi come da avviso; dal pomeriggio si disporranno fra sud e sud-est più tesi sul Golfo di Genova / Voltrese. Mare molto mosso incrociato al largo, mosso altrove. Temperature: in temporaneo aumento le minime a fondovalle e sotto-costa, comprese tra 5 e 15, in calo nell’interno specie in quota, dove viaggeranno tra -4 e 13.

Domani, mercoledì 16 gennaio, molte nubi ovunque, ma più concentrate sul settore centro-orientale dove sono probabili piovaschi, specie nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso oltre i 1300-1400 metri sull’Appennino orientale. Venti: libeccio teso, rinforzi dalla sera. Mari: mosso, tendente a molto mosso; localmente agitato in serata. Temperature: in aumento le minime e in diminuzione le massime lato costa a causa della copertura nuvolosa; meno freddo in quota.

Venerdì 17 ventoso con nuvolosità concentrata a levante della regione, occasionali precipitazioni ai ridosso dei rilievi appenninici più interni