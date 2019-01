Genova. Un fronte perturbato di matrice artica ci interesserà con la sua parte più meridionale durante la giornata di domani, dispensando precipitazioni anche intense sul settore centro orientale. Ecco come questo influirà sulla situazione meteo secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi, giovedì 17 gennaio, nuvolosità compatta sin dalle prime ore del mattino su quasi tutto il territorio, alcune schiarite potranno manifestarsi sul savonese. Le piogge interesseranno maggiormente il centro levante soprattutto in val Fontanabuona e alta val d’Aveto, neve al di sopra dei 1200-1300 metri, qualche piovasco non si esclude in mattinata sull’imperiese occidentale. Dal pomeriggio ulteriore decentramento dei fenomeni a levante con schiarite a ponente. Venti: moderati da sud ovest, a tratti forti al largo. Mari: Molto mosso con picchi sino a 2 metri d’onda da sud ovest. Temperature in leggero calo comprese sulla costa tra 7 e 13 gradi, nell’interno tra -1 e 10.

Domani, venerdì 18 gennaio, poco nuvoloso a ponente, nubi sparse a levante. Dal pomeriggio possibili piovaschi sul genovesato e in serata anche sullo spezzino orientale. Tramontana forte sul settore centrale, moderata a ponente. Mare mosso ma in scaduta. Temperature stazionarie.

Per sabato 19 nessuna grande novità: si prevede tempo a tratti grigio ma senza fenomeni significativi, schiarite più ampie soprattutto a ponente a partire dalle ore pomeridiane