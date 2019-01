Genova. Aria fredda di matrice orientale affluirà sulla nostra regione a seguito della perturbazione odierna che tenderà a spostarsi verso levante. Clima rigido e ventoso soprattutto tra sabato e domenica; poche le precipitazioni annesse. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, venerdì 18 gennaio. Nubi sparse saranno presenti sui rilievi di spartiacque e sui versanti padani, senza precipitazioni, per il resto condizioni in miglioramento con schiarite prevalenti. Nel primo pomeriggio fase maggiormente soleggiata su tutta la regione tranne che sullo Spezzino. In serata generale aumento della nuvolosità quasi ovunque, ma con basso rischio di pioggia. Attenzione ai venti, tra moderati e forti, da nord nord-est. Mare mosso al largo. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie o in locale aumento le massime, comprese sul mare traa 6 e 14 gradi, nell’interno tra – 2 e 10.

Domani, sabato 19 gennaio, nubi sparse su tutta la regione. Schiarite sulle zone costiere centro-occidentali e addensamenti più compatti nelle aree interne dove non si esclude qualche fiocco di neve sui versanti esterni di Val Trebbia e Aveto, unitamente alle Alpi Liguri. Venti moderati da nord est, rinforzi sui settore centro-occidentale costiero. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: In diminuzione.

Domenica 20 gennaio nubi sparse su tutta la regione; belle schiarite lungo le coste e addensamenti concentrati nelle aree interne e versanti padani, ma con basso rischio di precipitazioni. Ulteriore lieve calo delle temperature.