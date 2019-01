Genova. Aria fredda di matrice orientale affluirà sulla nostra regione durante il fine settimana apportando una generale diminuzione delle temperature. In genere scarsi i fenomeni annessi: il tempo non dovrebbe peggiorare in maniera sensibile.

Su tutta la regione prevarrà una nuvolosità sparsa. Occhiate di sole saranno possibili lungo le coste, mentre addensamenti compatti saranno presenti sui rilievi di spartiacque e sui versanti padani. Non si escludono deboli spruzzate di neve sulle Alpi Liguri e sui versanti esterni di val Trebbia e Aveto, in attenuazione in giornata. Verso sera schiarite più franche sul settore centro-occidentale della costa.

Venti: Tra moderati e forti da nord sul settore centro-occidentale costiero, deboli o moderati da nord-est altrove. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In generale diminuzione

Costa min: +3/+7°C, max: +8/+12°C

Interno min: -4°/+1°C (fondovalle), max: +1/+6°C