Genova. La giornata si apre con rovesci intensi sul genovesato, nevosi nei quartieri più alti della città dove sta cominciando a posarsi al suolo. Anche nell’interno del centro regione sta nevicando dalle prime ore del mattino con accumulo già di qualche centimetro. Ecco le previsioni per le prossime ore secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Impulso artico in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale in sovrapposizione all’afflusso di aria fredda continentale determina sulla Liguria tempo a tratti perturbato e scenari spiccatamente invernali. Prestare attenzione quindi alle nevicate diffuse nell’entroterra savonese e genovese di ponente, accumuli sino a fondovalle e a tratti lungo la costa tra savonese e genovese occidentale. Burrasca di tramontana dal pomeriggio sul Ligure centro-occidentale, Capo Mele e voltrese, passi appenninici esposti.

In giornata cielo in prevalenza coperto su tutti i settori; probabile nascita di nuclei di precipitazione nel Golfo in propagazione alla costa centrale, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote molto basse, e localmente fino al litorale tra Savona e Genova. Inizialmente asciutto a levante, o neve debole sui rilievi appenninici.

Nel corso della giornata nevicate che diverranno più diffuse sul settore centro-occidentale con accumuli significativi oltre i 20 cm nell’entroterra savonese, non escludiamo parziali accumuli anche tra cosa savonese e genovese; precipitazioni più intermittenti a levante ed imperiese con accumuli tra i 200-400 m, temporaneamente più bassi in concomitanza di fenomeni più organizzati.

Temperature: minime stazionarie od in calo su savonese, in calo sensibile le massime, specie sul settore centrale. Costa min: -1/+5°C, max: +2/+7°C; Interno min: -3°/+4°C, max: -1/+5°C

Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi già in serata.