Genova. Prosegue l’ondata di aria fredda di matrice artico-continentale in un contesto per lo più stabile, ma non sempre soleggiato. Martedì un’iniezione di aria altrettanto fredda, di matrice artico-marittima, si getterà nel Mediterraneo occidentale attraverso la valle del Rodano, determinando una graduale destabilizzazione delle condizioni meteorologiche.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino nubi sparse, compatte sui versanti padani dell’Appennino, dove potranno residuare precipitazioni nevose di lieve entità fino a fondovalle. Nel pomeriggio copertura nuvolosa in graduale attenuazione e spazi di sereno via via più ampi.

Giornata fredda con venti tra moderari e tesi da nord. Domani più sole ma sempre in un contesto freddo e ventoso