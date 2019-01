Genova. La perturbazione scandinava è arrivata e si è scontrata con la massa di aria umida del Mediterraneo ma questo non è bastato per far scattare una nevicata anche sulla costa. La temperatura, sotto i 300, 350 metri di quota, è troppo alta. Ecco cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Stamani cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione, con prime precipitazioni sul settore centro-orientale, nevose solo nelle valli interne. Sul genovese pioggia con possibili occasioni di graupel o neve tonda. Dalle prime ore del mattino, grazie anche all’attivazione della tramontana scura, la quota neve sarà in rapido calo e la neve potrebbe interessare i quartieri orientali. Sul Savonese deboli precipitazioni, con possibili sconfinamenti nevosi prossimi alla costa. Sul medio-levante pioggia sulla costa, neve dai 300 metri in su, con cumulate significative superiori ai 20 cm tra la Valle Scrivia e la Val di Vara.

Pioggia debole sullo Spezzino. Nel corso del pomeriggio inizieranno ad avanzare le schiarite da ovest. Cessazione dei fenomeni sul genovese da metà pomeriggio. Più ad est pioggia sulla costa e nevicate moderate nelle valli interne che proseguiranno fino alla sera. Venti tesi da nord. Mare mosso. Temperature in calo comprese sulla costa tra 0 e 9 gradi, nell’interno tra -4 e 2.

Domani, giovedì 31 gennaio, nelle prime ore del mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della mattinata nuvolosità in generale aumento. Prime piogge su gran parte della regione a partire dal primo pomeriggio. Le precipitazioni andranno via via intensificandosi. Dalla sera possibili nevicate anche lungo i settori costieri tra Savona e Genova, grazie anche all’attivazione della tramontana scura. Più ad est piogge al più moderate e quota neve dai 300 metri in su.