Genova. Condizioni meteo in miglioramento secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure. La depressione si sta allontanando verso Sud. Rimane tuttavia aperto il corridoio instabile da Nord Ovest, consentendo un clima fresco e ventoso sulla nostra regione, con possibili nuovi peggioramenti nel corso della settimana.

Nubi sparse al mattino, più diffuse sul settore centro-orientale e i versanti padani in genere. Sul Levante non si escludono locali residue precipitazioni, più probabili nelle ore antelucane nelle zone interne. Ampie aperture invece a Ponente. In giornata migliora su tutti i settori con schiarite in estensione da Ovest verso Est, e cielo in rasserenamento già entro il pomeriggio.

I venti sono settentrionali moderati, localmente tesi. Su zone esposte come crinali e sbocchi vallivi raffiche anche forti.

Mare stirato sotto costa o al più mosso al mattino per onda lunga. Generalmente mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime. Sulla costa si va da +4 a +8° C per le minime e da +8 a +12°C per le massime. Nell’interno minime tra -5° e +5°C, le massime tra +3 e +8°C.