Genova. Alternanza di flussi in un contesto anticiclonico e stabile: questa è la situazione che continua a riproporsi da giorni e giorni. Inizio di settimana con ritorno di correnti secche settentrionali. Da mercoledì possibile lieve cedimento della pressione e quindi nubi in aumento. Ecco le previsioni secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi, lunedì 14 gennaio, giornata di bel tempo, caratterizzata da cielo generalmente sereno e limpido su tutta la regione. Venti moderati o tesi settentrionali, con locali rinforzi sino a forti. Si attenuano tra pomeriggio e sera. Mare mosso per onda lunga sotto costa, con moto ondoso in calo. Mosso o localmente molto mosso al largo. Temperature in lieve aumento comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra zero e 11.

Domani, martedì 15 gennaio, altra giornata soleggiata, con qualche velatura o nube medio-alta in transito. In serata incremento della nuvolosità bassa su centro-ponente.

Mercoledì 16 incremento della nuvolosità, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione. Qualche pioggia, generalmente debole ed intermittente, sarà possibile in giornata. Lieve calo termico, ma con valori miti.