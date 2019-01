Genova. Si allontana verso sud il minimo depressionario responsabile delle diffuse nevicate su gran parte della regione determinando un miglioramento del tempo. Breve pausa anticiclonica in attesa di un nuovo impulso artico a partire da domenica. Ecco le previsioni degli esperti del centro Limet.

Oggi, giovedì 24 gennaio, coperto al mattino nelle aree interne con residue deboli nevicate, in esaurimento, su val Bormida, Trebbia,A veto, Vara e Alpi liguri, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio tendenza a schiarite su tutto il territorio Venti: Burrasca da nord con raffiche superiori agli 80km/h in mare aperto sui crinali esposti e allo sbocco delle vallate. Forti sempre a nord dal tardo pomeriggio. Mari: agitato il basso ligure, molto mosso con onda da nord a ponente, stirato sotto costa sul centro levante Temperature: minime in calo, massime in deciso aumento, specie sulle riviere, sulla costa si viaggerà tra -2 e 11, nell’interno tra -5 e 6.

Domani, venerdì 25 gennaio, soleggiato ma ventoso su tutta la regione. Ma attenzione ai venti: forti a tratti di burrasca da nord. Mari: Molto mosso il basso ligure; mosso a ponente, stirato sul centro Levante sotto costa. Temperature stazionarie.

Sabato 26 ancora venti forti da nord ma tempo stabile e soleggiato.