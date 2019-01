Genova. E’ presto per parlare e i previsori più seri consigliano di attendere i prossimi aggiornamenti ma dopo la nevicata della scorsa settimana, a sette giorni esatti non è escluso che Genova sia di nuovo interessata dalla neve in città.

Ecco intanto le previsioni secondo i meteorologi di Limet:

Foto 2 di 2



Per oggi, in mattinata ancora nubi sparse sul centro e sul levante, con addensamenti più compatti nei versanti padani delle zone interne, con qualche residuo piovasco, opratutto in quest’ultimo settore. Un miglioramento più deciso si farà strada da ponente.

Per i prossimi giorni, la tendenza rimane votata a un nuovo peggioramento a carattere freddo: scendendo nel dettaglio, domani ci sarà “una prosecuzione del bel tempo di oggi, con velature fitte in arrivo dalla serata, mentre per la giornata di mercoledì, ci aspettiamo instabilità durante la mattinata con precipitazioni nevose fino a bassa quota, ma data l’incertezza vi invitiamo a seguire le nostre previsioni”.