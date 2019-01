Genova. La perturbazione che in queste ore ha raggiunto la nostra regione, nei prossimi giorni, dopo qualche giravolta, arriverà a portare nevicate fino a basse quote.

Al momento non è chiaro quantità e dimensione dei fenomeni, i modelli previsionali parlano di un forte centro depressionario nelle zone della nostra regione, ancora una volta ‘frontiera’ tra le perturbazioni atlantiche e il freddo continentale in arrivo da est.

In rete c’è chi parla di tempesta, di “Big Snow”: le nevicate abbondanti non si possono escludere, come non si può escludere il contenimento del fenomeno nelle ultime ore, magari con l’intervento di ventilazione più o meno marcata. Senza dubbio le temperature in città saranno fredde abbastanza per rendere possibile i fiocchi anche sul mare.

Le possibili nevicate potrebbero iniziare nelle prime ore di mercoledì 23, continuando fino alle prime ore del pomeriggio di giovedì, con un picco tra i due giorni. Da venerdì in poi, la perturbazione, pur ‘rimanendo in zona’ potrebbe dare tregua alla nostra regione. Ma il fronte freddo, avendoci scavalcato, potrebbe riservarci altre sorprese nella settimana successiva. Ma in questo caso si tratta di speculazioni modellistiche assolutamente da prendere con le pinze.

Le ultime parole su cosa potrà succedere le avremo sotto le 72 ore dai potenziali fenomeni, in attesa che anche dagli organi ufficiali arrivino indicazioni in merito. In caso di conferma, infatti, potrebbe scattare anche l’allerta nivologica su Genova e Savona.

(Estratto immagine da windy.com)