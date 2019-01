Genova. La penisola si appresta a vivere un’accentuata fase invernale. Infatti, mentre una depressione agisce al sud e si instaurano correnti fredde, sul Nord Europa è in atto un forte scambio meridiano che darà vita alla discesa di un nocciolo gelido in quota in grado di apportare tempo instabile e freddo sull’Italia. Ai fini strettamente Liguri, le dinamiche atmosferiche saranno legate all’esatta posizione del minimo in formazione al suolo, ad oggi ancora incerta. Ecco, per adesso, le previsioni meteo del centro Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 21 gennaio, locali nubi sui crinali e sui versanti padani, con schiarite in giornata. Lato costa cielo generalmente sereno od al più poco nuvoloso per via di qualche velatura di poco conto. Venti tesi, da nord, con rinforzi. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 4 e 13 gradi, nell’interno tra -3 e 7.

Domani, martedì 22 gennaio, soleggiato per gran parte della giornata. Dal pomeriggio incremento della nuvolosità, con cielo che andrà a coprirsi in serata. Nottetempo possibile debutto di qualche precipitazione nevosa a bassa quota. Venti: Ancora settentrionali al mattino sino a tesi su centro ponente con locali rinforzi. In scaduta in giornata, pur rimanendo settentrionali ma generalmente deboli od al più moderati. Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo. Temperature: senza variazioni significative, seppur si potrà assistere ad un lieve calo delle minime.

Mercoledì 23 gennaio: l’evoluzione necessità di conferme e approfondimenti, ma a oggi il mercoledì si prevede con tempo decisamente instabile o perturbato. Precipitazioni sparse potranno risultare nevose a quote molto basse, a tratti anche sino al litorale su parte della costa (favorito grossomodo il settore centrale). Ventilazione forte settentrionale e clima decisamente freddo.