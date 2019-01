Meteo, domenica mite con qualche nube

Genova. Prosegue il contesto asciutto e mite sulla Liguria che resta come tutto il nord-Italia in una sorta di limbo atmosferico, stretto tra l’imponente promontorio altopressorio presente sull’ovest del Continente e masse d’aria molto fredda, di matrice artica, in affluenza sui settori orientali del Mediterraneo.

Secondo le previsioni dei meteorologi di Limet oggi al mattino avremo nubi medio-alte piuttosto compatte interesseranno il settore centro-orientale, ma senza conseguenze, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in graduale rasserenamento, pur con il residuare di qualche stratificazione o velatura, che potranno far apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato.

Per domani tempo molto simile. Temperature sopra la media stagionale