Genova. Continua il trend perturbato con un nuovo peggioramento che interesserà la Liguria per gran parte del weekend. Ecco in che modo, secondo i previsori del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 31 gennaio, attenzione per nevicate intense dalla tarda serata nelle aree interne del centro ponente. Possibili nevicate a quote anche molto basse anche sul settore costiero compreso tra Genova e Savona in tarda serata/notte. Burrasca da nord dalla sera sul settore centro occidentale. Poco nuvoloso con aumento delle nubi al mattino. Temperature comprese sulla costa tra 3 e 12 gradi, nell’interno tra -5 e 4.

Domani, venerdì 1 febbraio, nevicate anche importanti con accumuli sino a 40-50cm su val d’Orba e val Bormida orientale. Giornata perturbata con piogge di forte intensità lungo le coste e nevicate copiose nelle aree interne del ponente con accumuli anche importanti, sino all’alba la neve potrà spingersi in basso anche sul lato costiero compreso tra Genova e Savona, rischio gelicidio in mattinata tra valle Scrivia e valle Stura. Dal pomeriggio estensione del rischio gelicidio nelle vallate interne del ponente. Quota neve in continua rialzo a levante fino ad avere pioggia sino alle cime più elevate. Tramontana scura forte tra Savona e Genova, moderati da sud est a levante. Mare molto mosso.

Sabato 2 febbraio nevicate ancora copiose sui settori padani, più probabili sul centro-ponente. Vento da nord forte su Savonese e Genovese con raffiche fino a burrasca. Giornata instabile con quota neve in nuovo calo su tutte le aree interne da ponente a levante. Rovesci intermittenti lungo le coste con quota neve sui 1000 metri.