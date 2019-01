Mele, bombe e munizioni da mortaio, l’arsenale domestico dell’operaio. Arrestato dai carabinieri

Genova. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri di Arenzano, a Mele, ha tratto in arresto per il reato di “detenzione abusiva di armi e munizioni senza averne fatto denuncia e detenzione illegale di armi o parti di armi da guerra ed esplosivi di ogni genere” un siciliano di 60 anni.

L’uomo, un operaio, gravato di pregiudizi di polizia, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerosi proiettili di vario e calibro e un proietto “ proiettile da mortaio” riconducibile a munizionamento dell’ultimo conflitto mondiale.

Il tutto era detenuto illegalmente, e quindi è stato sottoposto a sequestro. Per questo motivo l’uomo è stato rinchiuso presso le camere di sicurezza di quel Comando e in attesa del rito per direttissima.