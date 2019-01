Genova. Quarta piazza e record ligure di categoria per Mattia Braggio: il marciatore del gruppo Città di Genova si è così distinto nella gara juniores sui 20 km, disputatasi nel weekend in Sicilia e valida per l’assegnazione del titolo nazionale.

Braggio, allenato da Emidio Orfanelli da quattro anni, è giunto a un passo dal podio, nella gara vinta da Riccardo Orsoni (Cus Parma). Il genovese ha concluso i 20 km con il tempo di 1h 37′ 04”, staccato di nove minuti e migliorandosi di quasi quattro rispetto al suo precedente personale, fissato a Roma lo scorso anno.

Gara in salita: subito due ammonizioni, nei primi quattro chilometri, poi tutta gestione della situazione, in una situazione in cui le ammonizioni piovono anche sui rivali. Il podio è poi a un passo. Braggio rimane così il maggior esponente della marcia ligure giovanile. In gara anche la sorella Elisa, al debutto nella 10 km.

Mattia Braggio, finalese, è cresciuto atleticamente nell’Atletica Ceriale san Giorgio, ma ora corre per il Città di Genova. Per lui si apre la possibilità di un posto in Nazionale.