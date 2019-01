Margherita Baratta vince a Terni la seconda prova nazionale Cadetti

Genova. Sabato 19 e domenica 20 gennaio si è disputata a Terni, in Umbria, la seconda prova nazionale riservata alla categoria Cadetti (Under 17); al termine delle due prove i primi 26 della classifica complessiva si qualificano direttamente alla fase finale del campionato italiano, mentre gli altri 16 verranno selezionati nella prova di Coppa Italia Cadetti, in programma a Casale Monferrato nel mese di maggio.

Due i risultati di assoluto rilievo conseguiti dagli atleti liguri: Margherita Baratta (Genovascherma) conquista una bellissima vittoria nella spada femminile al termine di una lunghissima gara che l’ha vista prevalere su di un lotto di 332 partecipanti, mentre Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) si classifica al secondo posto nella spada maschile, in una gara che ha visto alla partenza ben 417 atleti.

Si qualificano direttamente per la fase finale anche Marta Pagliarini (Cesare Pompilio), cinquantesima nella gara di spada femminile, Sebastian Sanguineti e Filippo Severini, entrambi della Cesare Pompilio, rispettivamente diciannovesimo e trentaquattresimo nella spada maschile e Luca Maretti (Circolo Scherma Savona), tredicesimo nel fioretto maschile.

Da segnalare infine anche i buoni piazzamenti di Alice Ferri (Cesare Pompilio), trentunesima nella spada femminile, Edoardo Rombolà (Cesare Pompilio), ventiduesimo nella spada maschile, e di Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), venticinquesima nel fioretto femminile.