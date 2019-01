Margherita Baratta e Anita Corradino convocate per i Campionati del Mediterraneo

Genova. La Federazione Italiana Scherma ha diramato le convocazioni per la squadra azzurra che parteciperà ai prossimi Campionati del Mediterraneo, in programma a Cagliari da venerdì 1 a domenica 3 febbraio.

Tre le categorie in gara nelle sei armi: Giovani (Under 20), Cadetti (Under 17) e “Minimes” (Under 15), con l’aggiunta della gara a squadre miste riservata alla categoria Giovani.

Margherita Baratta (Genovascherma) è stata chiamata a far parte della rappresentativa italiana di spada femminile nelle categorie Giovani e Cadetti e salirà in pedana venerdì 1 febbraio nella categoria Under 17, sabato 2 febbraio nella categoria Under 20 e domenica 3 febbraio nella gara a squadre miste.

Anita Corradino (Cesare Pompilio) (nella foto) sarà invece in pedana domenica 3 febbraio nella gara individuale riservata alle spadiste Under 15.

Nell’ambito della stessa manifestazione la Federazione Italiana Scherma ha convocato anche Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) col ruolo di riserva della rappresentativa di spada maschile Giovani e Cadetti.