Marassi, grosso pino appesantito da neve crolla su macchina parcheggiata. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. L’intensa nevicata di oggi al momento non ha causato richieste di soccorso da parte della popolazione del comune di Genova e dei comuni dell’entroterra per i Vigili del Fuoco.

L’unico intervento di rilievo è stato quello in via Bracelli, dove un grosso pino, appesantito dalla neve è rovinato al suolo schiacciando parzialmente una autovettura in sosta.

Non si segnalano feriti di sorta. Il traffico ha subito qualche disagio durante l’intervento, ma la viabilità è rimasta regolare.