Marassi, condomino sente dei rumori sospetti a fa scoprire i ladri. Un arresto

Genova. Lo hanno scoperto mentre tentava il furto in un’abitazione, insieme a un complice. In via Giglioli, ieri, intorno alle 18,35, un condomino ha sentito dei rumori provenire dal giardino dell’appartamento adiacente al suo, confinante con un appezzamento boschivo e, siccome nei giorni scorsi era già stato oggetto di un tentativo di furto, ha allertato la polizia.

Agli operatori intervenuti ha consentito di accedere al suo giardino. I ladri, scoperti, hanno gettato gli arnesi con cui stavano tentando di forzare le inferriate, per scappare verso il bosco. Ne è nato un inseguimento, culminato nell’arresto di uno dei due ladri che nelle fasi concitate ha colpito il poliziotto, ferendolo a una gamba.

La polizia di Genova ha quindi arrestato un albanese di 26 anni per il reato di rapina in concorso. L’uomo, che ha precedenti per furto ed è irregolare sul territorio nazionale è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo.