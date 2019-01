Lite per motivi di viabilità a Borzoli: un uomo accoltellato

Genova. E’ successo circa due ore fa ma le notizia sono ancora frammentarie. La lite sarebbe scoppiata per motivi di viabilità a Borzoli all’altezza del cimitero, tra un giovane di origine ecuadoriana e un italiano di 27 anni.

Al momento dell’arrivo delle volanti della polizia l’ecuadoriano aveva una ferita da arma da taglio sotto un ascella e ha accusato il giovane italiano di averlo accoltellato.

Le condizioni dello straniero fortunatamente non sono gravi: è stato portato in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena. L’italiano è al momento sottoposto a interrogatorio in Questura. Anche una donna che guidava una terza auto è stata portata in via Diaz per essere sentita.