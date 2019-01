Liguria Under 14 sugli scudi a Tirrenia: è Coppa d’Inverno

Il 2018 è finito alla grande per il tennis giovanile ligure con la rappresentativa regionale Under 14 che si è presa la Coppa d’Inverno contro le Marche in un doppio spareggio. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’anno e la squadra ligure, formata da Guglielmo Verdese, Tommaso Mammi, Giada Rossi, Cecilia Manitto, Giulia Bizzarri, Lucia Tognoni, Giacomo Nosei e Filippo Romano, ha risposto presente.

Il percorso dei tennisti nostrani era partito dalle qualificazione di Gonettago con tre vittorie nette sulla Calabria (6-0), Sicilia (4-2) e Piemonte (4-0). Giunti in Toscana, a Tirrenia sede della fase finale, superando il Lazio per 6-2. Successivamente i liguri hanno dovuto patire un ko contro il Veneto che ha reso la gara con le Marche vero ago della bilancia. Scontro duro con gli adriatici che è iniziato bene grazie alle vittorie di Nosei, Verdese e Rossi a cui hanno fatto seguito altri tre ko, però con Bizzarri e nei doppi. Decisivo allora il nuovo doppio che si rivelerà vittorioso per i liguri.