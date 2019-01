Lavoro festivo, anche a Genova presidio di Potere al popolo davanti a supermercati e centri commerciali

Genova. Presidio con volantinaggio oggi da parte di un gruppetto di militanti di Potere al popolo davanti ai centri commerciali e ai supermercati genovesi per condannare l’obbligatorietà del lavoro festivo.

Nel pomeriggio i militanti si sono posizionati a Campi all’incrocio tra vari grandi centri commerciali: “Siamo qui davanti all’Ikea di Genova per un presidio nazionale contro il lavoro obbligatorio festivo nei centri commerciali – spiega in un video Roberto Pardini – Pensiamo che i supermercati non siano ospedali, né teatri, né cinema e nemmeno vigili del fuoco e la domenica potrebbero restare tranquillamente chiusi”.

In ogni caso “non si capisce perché la maggior parte dei dipendenti viene di fatto obbligata a lavorare anche nei giorni festivi con una maggiorazione di stipendio assolutamente inadeguata”.