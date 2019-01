Lavori sulla rete dell’acquedotto, lunedì erogazione idrica sospesa nella zona di Cornigliano

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione, il giorno lunedì 14 Gennaio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 16:00, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via L. Muratori

• Via Cornigliano (lato mare solo tratta tra via Gattorno e via Muratori)

• Via F. Gattorno

• Via U. Bertolotti

• Piazza Metastasio

• Piazza E. Savio

Si precisa che in tutte le vie indicate sono presenti più tubazioni, delle quali solo una sarà interessata ai lavori mentre le altre resteranno regolarmente in servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.