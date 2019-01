Lavori sul Bisagno, rivoluzione in arrivo alla Foce: 28 gennaio incontro pubblico per ritrovare la bussola

Genova. L’incontro pubblico informativo sull’avanzamento dei lavori per il terzo lotto del cantiere del Bisagno è fissato al 28 gennaio, lunedì prossimo, alle 18e30 nella sala del municipio Medio Levante. In teoria, però, quel cantiere – che stravolgerà il traffico in corso Buenos Aires per almeno 100 giorni – dovrebbe aprirsi prima, il 25 gennaio.

I lavori renderanno necessaria una risistemazione della viabilità tra Brignole, Santa Zita, viale Brigate Partigiane e, naturalmente Buenos Aires, ma la preoccupazione è che la “rivoluzione” sia troppo complicata.

Tra le modifiche anche il possibile “taglio” della linea 20 che, per evitare di restare imbottigliato nel futuro restringimento, sposterà il capolinea da via Rimassa a piazza Della Vittoria.