Firenze. La Fiorentina, sotto di tre punti rispetto alla Sampdoria, cerca il successo per raggiungere i blucerchiati, che a loro volta puntano al colpo gobbo in riva all’Arno.

Muriel si (nel tridente offensivo con Simeone e Chiesa), Gabbiadini no (parte dalla panchina) nelle formazioni schierate dai mister Pioli e Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella

La Samp difende con la consueta linea molto alta per non dare profondità all’attacco della Fiorentina, che parte in maniera aggressiva.

All’ 8° conclusione dal limite dell’area di Fernandes

Al 9° tre passaggi in verticale portano Chiesa al tiro, che esce abbondantemente fuori

Al 12° Chiesa salta Murru offrendo un assist al bacio per Simeone, anticipato da Andersen

Al 13° l’arbitro Di Bello estrae il cartellino giallo per Fernandes per una entrata a piede a martello su Praet

Al 17° Simeone lanciato da Chiesa entra in area, ma Tonelli, in scivolata, manda la palla in calcio d’angolo

Al 21° ammonito Ramirez per fallo su Fernandes… giallo pesante in quanto l’uruguagio, diffidato, salterà il match con l’Udinese

Al 25° richiama Caprari per il fallo su Milenkovic

Al 27° tiro al volo di Muriel, alto sulla traversa

Al 28° Caprari per Ramirez, il cui cross è mancato da Quagliarella, che fallisce la ghiotta occasione

Al 33° ammonito Milenkovic per entrata scorretta su Caprari

Al 34° Muriel dribbla in velocità Sala e con un tocco felpato prende in controtempo Audero (1-0) . L’attaccante gigliato non esulta per rispetto dei suoi vecchi tifosi

Al 36° Ramirez, in area, scarica per Caprari, il cui tiro è parato da Lafont

Al 38° brutta entrata, a piede teso, di Fernandes su Ramirez, che essendo già ammonito viene espulso, Fiorentina in dieci

Al 40° opportunità sprecata da Jankto, che sulla respinta corta di Lafont, manda la palla sull’esterno della rete

Al 43° eurogoal su punizione di Ramirez che non lascia scampo a Lafont (1-1)

“Goal fondamentale che ci permette di andare al riposo, dopo aver recuperato lo svantaggio – dichiara Ramirez – dobbiamo migliorare nel palleggio per non correre dietro alla palla”.

Secondo tempo

La Fiorentina rientra in campo con Dabò al posto di Simeone, mentre Giampaolo fa entrare Saponara al posto di Ramirez

Al 46° sul cross di Murru, Quagliarella prova una delle sue giocate al volo, senza successo

Tra le fila blucerchiate si scalda Manolo Gabbiadini

La Sampdoria fa la partita, con la Fiorentina che cerca le ripartenze

Al 59° ammonito Jankto per aver trattenuto Chiesa

Al 66° Vitor Hugo viene richiamato e non ammonito da Di Bello, per un fallo su Saponara

Giampaolo chiede ai suoi di allargare il gioco sulle fasce laterali

Al 68° f nella Sampdoria, fuori Caprari e dentro Defrel

Al 69° ripartenza micidiale dei gigliati con Muriel che infilza Audero (2-1)

Al 72° entra Gabbiadini per Jankto

Al 75° esce Muriel ed entra Laurini

Al 79° fallo di mano in area di Vitor Hugo (ammonito) rigore… che Quagliarella trasforma (2-2)

All’ 81° ammonito Ekdal

All’ 84° passaggio filtrante di Gabbiadini per Quagliarella che dopo aver controllarto la palla, si libera di Milenkovic e in scivolata supera Lafont (3-2)

Al 90° ammoniti Murru e Veretout per reciproche scorrettezze

Al 92° sul filo di lana Pezzella trova il pareggio, che in spaccata sfrutta l’assist di Chiesa (3-3)