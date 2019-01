La Sampdoria è interessata a Sam Lammers

Genova. “Specchietto per le allodole ” o voce vera?. Fatto sta, che i tam tam di radio mercato stanno battendo, a ritmi forsennati, sui tamburi, la notizia di un interressamento della Sampdoria per Sam Lammers, attaccante del ’97, di proprietà del Psv Eindhoven, in prestito all’Heerenveen, la stessa squadra di Morten Thorsby. Stiamo parlando di un bomber (undici goal su diciannove partite, nel campionato olandese), alto quasi 1,90, che nelle movenze ricorda Patrik Schick.

Un’alternativa a Lammers resta la punta svizzera Dimitri Oberlin, attaccante del Basilea, già seguito dalla Samp la scorsa estate.

Intanto continuano a correre, in rete, voci sul giocatore di fascia destra del Chievo, Fabio Depaoli, opzione gradita a Bogliasco, quale sostituzione eventuale di Jacopo Sala.

Antonio Palumbo, che sembrava già destinato a giocare a Catania, ha invece preferito l’opzione Ternana (tra l’altro società da cui lo aveva prelevato a suo tempo la Sampdoria ) convinto in tal senso dalla presenza, sulla panchina umbra, del tecnico Alessandro Calori, alle cui dipendenze ha giocato (bene) lo scorso anno al Trapani. Il guaio è, che con il Catania si stava trattando il trasferimento a Genova dell’Under 17 Lorenzo Di Stefano, goleador delle giovanili etnee.

Antonio Di Nardo non è riuscito a trovare spazio sufficiente nella “colonna adriatica” blucerchiata della Vis Pesaro, per cui adesso la Sampdoria si sta attivando per trovargli una sistemazione altrove e la Lucchese potrebbe rappresentare la soluzione giusta, fino al termine del campionato. Il suo posto nelle Marche potrebbe esser preso da Ognjen Stijepovic ( cui effettivamente, a nostro modesto parere, la Primavera sta stretta) anche perché Ibourahima Balde, sta combattendo con qualche problema fisico e la formazione pesarese ha bisogno di rinforzare la rosa.

Ah, vi racconto l’ultima… c’è anche chi ha ipotizzato che il Milan, dopo aver ingaggiato Piatek, possa “pescare ” anche in casa Samp, portando a San Siro Dennis Praet…

Chiudiamo con un “a presto” indirizzato a Gianluca Caprari, di cui il sito della Sampdoria ha annunciato la perfetta riuscita dell’intervento di sintesi della frattura al perone della gamba destra.