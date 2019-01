Sori. La Pro Recco si aggiudica il derby con il Quinto e il platonico titolo di campione d’inverno: 14-5 il risultato contro i biancorossi e vetta della classifica mantenuta, con il vantaggio nello scontro diretto con il Brescia che vale il primato.

A Sori rientra dall’infortunio Niccolò Gitto, in acqua contro il fratello Matteo, e mister Rudic concede un turno di riposo a Tempesti e Figari. Ultima in campionato per Mandic: dalla prima giornata di ritorno, infatti, il secondo posto da extracomunitario sarà occupato dal connazionale Filipovic.

La Pro Recco parte concentrata e a metà gara conduce già per 7-1, trascinata dalla tripletta di Aicardi e dalla doppietta di Echenique. Il centroboa savonese va a segno altre due volte nel terzo tempo (che si chiude 11-2), mentre Bijac nel giorno del suo compleanno subisce il secondo gol di giornata ad un soffio dalla sirena dopo oltre 20 minuti di imbattibilità.

Ultimo tempo con avvicendamento tra i pali in entrambe le formazioni (entrano Massaro e Pellerano) e gol di Di Fulvio, a segno da 39 partite consecutive in campionato; Pro Recco e Quinto non si fanno male negli otto minuti conclusivi (3-3) e il sipario cala sul 14-5 con il pokerissimo di Aicardi.

“Quando giochi con squadre di questo valore diventa tutto difficile – dice Gabriele Luccianti, tecnico del Quinto -. Sono giocatori incredibili, fantastici, capaci di sovrastarti a livello fisico. Ci siamo difesi bene, abbiamo avuto un buono spirito e un buon approccio alla gara e alla fine è venuta fuori una buona prestazione. Ora sotto con le prossime cinque-sei gare che per noi saranno fondamentale. Ai ragazzi lo dico sempre: ventuno punti sono un ottimo bottino, siamo andati al di là delle più rosee previsioni, ma noi dobbiamo pensare come se invece fossimo ancora fermi a quota zero e quelli in palio a Trieste sabato prossimo siano i primi tre punti da prendere”.

Il tabellino:

Pro Recco – Iren Genova Quinto 14-5

(Parziali: 4-1, 3-0, 4-1, 3-3)

Pro Recco: Massaro, Di Fulvio 1, Mandic, Bukic, Molina Rios 1, Velotto 2, Aicardi 5, Echenique 2, Renzuto Iodice 1, Bodegas, Ivovic 2, N. Gitto, Bijac. All. Rudic

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic, Vavic, Mugnaini, Brambilla 1, Lindhout 2, Gavazzi, Bielik 1, Boero, Bittarello, M. Gitto 1, Amelio, Pellerano. All. Luccianti

Arbitri: Pinato e Schiavo

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 5 su 7, Quinto 1 su 3.