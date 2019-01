La Cogornese vince in casa della Praese

Genova. La Cogornese compie un autentico capolavoro, andando a vincere (1-0) sul terreno della capolista Praese. A decidere la sorte dell’incontro è la rete, messa a segno (al 48°) da Bottini.

Lo scatenato Ghiglia realizza una tripletta d’autore che consente al Marassi di vincere il match con la Genovese Boccadasse e allo stesso tempo di rosicchiare tre punti alla Praese.

Il Bargagli (doppietta di Mincolelli) fa suo il big match con la Superba (rete di Ferraro), mentre il Cogoleto non va oltre l’1-1 casalingo con il Sori. I granata di mister Gullo, in vantaggio (al 60°) con Carra, sono raggiunti (al 70°) da Olcese.

Anpi Casassa e Olimpic Prà Pegliese si dividono la posta (2-2) al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena. A passare in vantaggio sono i “partigiani” con Hanuman, ma la reazione è tale, che gli uomini di Meligrana, pareggiano con Zamana e si portano in vantaggio con Fiordalisio. L’Anpi, in dieci uomini a causa dell’espulsione di Anselmi, pareggia, a dieci minuti dalla fine, con Lo Grasso. Drigani, portiere dell’Olimpic, para, subito dopo, un rigore, mal calciato da Raiteri.

L’unica partita terminata sul risultato ad occhiali (0-0) è quella giocata da Multedo e Nozarego, mentre sono da segnalare i successi di Torriglia (3-2, doppietta di Ercolani e Mozzone per i valligiani; Poiré e Lerza per i sampierdarenesi)) alla Cella e del Cà de Rissi (3-1, doppietta di Ballabene e Moreno; Renna per i padroni di casa) ai danni del Borgo Rapallo.