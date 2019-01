La Befana a Genova si calerà da un’autoscala dei vigili del fuoco

Genova. Befana a Genova con visite ai commercianti in piazza Matteotti, ai bambini ricoverati del Gaslini, ai più fortunati che frequenteranno il Winter Park alla Foce.

In piazza Matteotti la ‘Vecchietta’ si calerà (ore 16) da un’autoscala dei Vigili del fuoco. Avverrà tra le casette di legno del ‘Mercatino della Befana’. Porterà con se’ una grande calza piena di dolcetti e piccoli doni che distribuirà ai bambini aiutata da altre befane che arriveranno da terra. L’iniziativa è parte dell’evento “Una Befana per tutti i bambini del mondo” che si tiene per la prima volta a Genova grazie al Consorzio Colombo della Fiva Ascom Confcommercio e con la partecipazione del Comando dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale del Corpo Vigili del fuoco, Unicef. “Ringrazio la Fiva Confcommercio che quest’anno ha voluto portare nella nostra città un evento che emozionerà grandi e piccoli”, commenta l’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.

Al Winter Park alla Foce, dove è allestito il luna park più grande d’Europa, due befane, una sui trampoli e una a bordo di un trattore elettrico, a partire dalle 15 regaleranno doni e dolci. Come da tradizione all’ospedale pediatrico Gaslini la Befana arriva in ‘Cinquino’ per distribuire dolci, giocattoli e sorrisi.

L’iniziativa del Fiat 500 Club Italia conta sulla partecipazione di 80 vetture. Il corteo della 500 storiche partirà alle 9 da piazzale Kennedy. Accanto alla Befana, Genova vivrà anche l’Epifania con il corteo (ore 15.30) dei Re Magi con oltre 100 figuranti, tra pastori, dame, nobili, fanti e cavalieri che dalla Chiesa di San Matteo arriverà alla Chiesa della Ss. Annunziata di Portoria-Santa Caterina da Genova. L’iniziativa è organizzata dal Museo dei Beni Culturali Cappuccini.